Нежелание жителей Карелии закрывать мусорные контейнеры объяснили брезгливостью

Новый руководитель главной в Карелии компании по уборке мусора раскритиковал идею воспитывать население для наведения чистоты.

«Почему крышки контейнеров не закрывают люди? Ну это же понятно. Человек выходит выкидывать в пакете мусор и для него уже в подсознании, он не хочет касаться мусорной крышки. Просто не хочет касаться. Он этого делать не будет. И понудить его к этому мы не можем… Не получится все время кого-то просить о чем-то и взывать. Здесь должны быть жесткие административные меры. Вы не поставите участкового у каждой контейнерной площадки. Какие-то фотоловушки, о которых чудеса мне рассказывают. Мы должны доказывать в суде, что именно он кинул, он это сделал, нехороший человек…», — сказал Дегтярев.

Полный текст его выступления читайте в статье «Карелия либо будет чистой, либо чистой не будет».