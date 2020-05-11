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Гость лишил пожилую петрозаводчанку средства связи

Новости. Криминал
13:28, 12 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию поступило заявление от 37-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что сделала дорогой подарок своей пожилой родственнице – телефон за 58 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что 62-летняя местная жительница в магазине познакомилась с мужчиной. Она пригласила его к себе домой. После застолья 34-летний новый знакомый украл у пенсионерки подаренный телефон.

Гаджет он продал на улице за 3 тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции.

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