Гость лишил пожилую петрозаводчанку средства связи

В полицию поступило заявление от 37-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что сделала дорогой подарок своей пожилой родственнице – телефон за 58 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что 62-летняя местная жительница в магазине познакомилась с мужчиной. Она пригласила его к себе домой. После застолья 34-летний новый знакомый украл у пенсионерки подаренный телефон.
Гаджет он продал на улице за 3 тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции.
Комментарии