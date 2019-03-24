"Ни один порядочным человеком не оказался"

Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Судебное разбирательство длилось с апреля 2018 года. В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности. Ильин, Коваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Подробности из зала суда - в материале "Столицы на Онего"