Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
15:00, 24 Марта 2019
фото: Столица на Онего

"Ни один порядочным человеком не оказался"

Загрузка...

Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Судебное разбирательство длилось с апреля 2018 года. В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности. Ильин, Коваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Подробности из зала суда - в материале "Столицы на Онего"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 5
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»