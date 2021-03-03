"Приколы" в церкви Карелии закончились для жителя Заполярья уголовным делом

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с "билетами банка приколов", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный ввёл его в заблуждение и похитил деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - 33-летнего жителя города Мурманска. Тот, будучи в Медвежьегорском районе проездом, зашёл в одно из религиозных учреждений, где приобрел товары на общую сумму 1870 рублей.

При этом, по версии следствия, за свечи и иную утварь мужчина расплатился сувенирной продукцией "5 000 дублей", а взамен получил сдачу настоящими деньгами в размере 3130 рублей. Свою вину гость из Заполярья признал.

В настоящее время фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к другим фактам противоправной деятельности.