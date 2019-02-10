Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

Певица так разоткровенничалась, что даже выложила в "Инстаграм" своё полуобнажённое фото.

Ники Минаж знает, чем порадовать своих поклонников. 36-летняя певица выложила в "Инстаграм", где у неё 98 млн подписчиков, горячее закулисное фото. На снимке Ники прикрывает рукой обнажённую грудь, в то время как за её спиной, стоя на коленях, трудится стилист, пишет "Лайф".

Звезду потянуло на откровенность ещё накануне. Во время прямого эфира на Queens Radio она поделилась деталями интимной жизни со своим возлюбленным Кеннетом Петти, который отсидел в тюрьме 11 лет за убийство и попытку изнасилования. По словам Ники, с Петти они занимаются сексом по четыре раза в день, но при этом им "всегда есть о чём поговорить".

"Мы знакомы с 14 лет. Он знает меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться, и нам никогда не бывает скучно друг с другом. Я счастлива"

Впервые Кенни Петти был осуждён в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девочки, на которую напал с ножом. В итоге он отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк. В 2006-м его признали виновным в убийстве. После этого Петти провёл за решёткой ещё семь лет.