Николай Черненко: Забота о людях — это то, что отражается во всех сферах профессиональной деятельности Элиссана Шандаловича

Руководитель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко прокомментировал переизбрание Элиссана Шандаловича на должность председателя Законодательного собрания республики.

«Повторное избрание Элиссана Владимировича Шандаловича спикером Законодательного собрания Карелии ветераны республики встретили с большим одобрением. Совет ветеранов поздравляет его с этой высокой и ответственной должностью. Мы очень признательны Элиссану Шандаловичу за принятие долгожданного закона «О детях войны в Республике Карелия». Особое уважение вызывает безвозмездная работа Элиссана Владимировича в «красной зоне» Медвежьегорской районной больницы. Это характеризует его как врача с большой буквы. На мой взгляд, очень ценно пронести свое призвание через всю жизнь. Забота о людях — это то, что отражается во всех сферах профессиональной деятельности Элиссана Владимировича Шандаловича», — сказал Николай Черненко.



Напомним, 6 октября депутаты Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва на первом заседании избрали Элиссана Шандаловича председателем карельского парламента.