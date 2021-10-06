Реклама

Николай Черненко: Забота о людях — это то, что отражается во всех сферах профессиональной деятельности Элиссана Шандаловича

Новости. Общество
15:30, 06 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Руководитель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко прокомментировал переизбрание Элиссана Шандаловича на должность председателя Законодательного собрания республики.

«Повторное избрание Элиссана Владимировича Шандаловича спикером Законодательного собрания Карелии ветераны республики встретили с большим одобрением. Совет ветеранов поздравляет его с этой высокой и ответственной должностью. Мы очень признательны Элиссану Шандаловичу за принятие долгожданного закона «О детях войны в Республике Карелия». Особое уважение вызывает безвозмездная работа Элиссана Владимировича в «красной зоне» Медвежьегорской районной больницы. Это характеризует его как врача с большой буквы. На мой взгляд, очень ценно пронести свое призвание через всю жизнь. Забота о людях — это то, что отражается во всех сферах профессиональной деятельности Элиссана Владимировича Шандаловича», — сказал Николай Черненко.

Напомним, 6 октября депутаты Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва на первом заседании избрали Элиссана Шандаловича председателем карельского парламента.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
Мусорный тупик
Жители Петрозаводска стали заложниками странных требований «Автоспецтранса».
Почему автомобиль становится роскошью
Сегодня 15:46
«Как бы осознанный выбор»
Сегодня 13:45
Всегда на высоте
05.10.2021 14:25
«Богач, бедняк» 2
04.10.2021 16:12
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»