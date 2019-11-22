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Новости. Общество
13:39, 22 Ноября 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Николай Валуев высказался о чиновнице, обозвавшей жителей Петрозаводска "мразями"

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Начальник управления культуры мэрии столицы Карелии Анна Лесонен обозвала горожан из-за мусора около дома.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев подчеркнул, что человек, облеченный властью, "даже в праведном гневе" должен следить за своим лексиконом, пишет Daily Storm.

"Увольнение с работы по причине какого-то высказывания, по-моему, в Трудовом кодексе никак не обозначено, для этого нужно найти какие-то причины, которые формально бы соответствовали увольнению. В любом варианте, человек, облеченный властью, должен следить, даже в праведном гневе, за своим лексиконом", – подчеркнул Валуев.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

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Комментарии

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Koira
2019-11-22 13:56:54
ОНо еще и молвить может по человечьи?
rtyrty
2019-11-22 13:53:50
В РыФы,как всегда, "Ярмарка тщеславия" превращается в "Охоту на ведьм"и наоборот!
zanoza
2019-11-22 13:49:02
Бескультурная чиновница не может возглавлять отдел культуры города!
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