НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)

Кинематографисты случайно засняли на видео НЛО, который пролетел над Сортавалой.

В сентябре 2019 года сотрудники Союза кинематографистов Карелии в рамках проекта KA3008 LOKKI программы приграничного сотрудничества ENI Karelia находились в киноэкспедиции в приграничных районах Карелии.

В четверг, 26 сентября, в 14.04 выполнялась аэросъемка старинной ратуши в Сортавале для фильма к столетию республики.

"В 14.05 из залива Вакколахти Ладожского озера взлетел неопознанный летающий объект, который передвигался на большой скорости по прямой траектории, - сообщается в паблике "Союза киметографистов Карелии". - Весь полет длился всего 1,5 секунды, однако камера квадрокоптера успела заснять НЛО. При увеличении видеофрагмента удалось увидеть очертания и форму объекта".

Сотрудники Союза кинематографистов замедлили в несколько раз видео, чтобы можно было более четко рассмотреть странный летательный аппарат.