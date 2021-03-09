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Ночью 10 марта на юге Карелии будет лютый мороз

Новости. Погода
17:00, 09 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на среду рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -27, -29°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем существенно не изменится.

В Карелии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ожидается слабый, северо-западный.

Ночью похолодает до -25, -30°С, по южным и центральным районам местами столбик термометра опустится до отметки -36°С, по северным районам местами -18, -23°С, днем -7, -12°С, местами до -16°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-09 17:31:11
Вот и хорошо. У меня новенькие коричневые ботиночки и я еще долго смогу их фотографировать.
Гость
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