Ночью 10 марта на юге Карелии будет лютый мороз

О погоде на среду рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -27, -29°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем существенно не изменится.

В Карелии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ожидается слабый, северо-западный.

Ночью похолодает до -25, -30°С, по южным и центральным районам местами столбик термометра опустится до отметки -36°С, по северным районам местами -18, -23°С, днем -7, -12°С, местами до -16°С.