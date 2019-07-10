Ночью 11 июля в Карелии может похолодать до нуля

О погоде на 11 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет переменная облачность. Утром и днем возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +12.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди.



Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +5, +10 градусов, местами похолодает до 0. Днем потеплеет до +8, +13 градусов.