Ночью 11 июля в Карелии может похолодать до нуля

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О погоде на 11 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет переменная облачность. Утром и днем возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +12.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +5, +10 градусов, местами похолодает до 0. Днем потеплеет до +8, +13 градусов.
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