Ночью 29 июня в Карелии похолодает до нуля

О погоде на 29 июня сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, юго-восточный слабый.

Ночью похолодает до +5, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +4, +9, местами преимущественно по северным и восточным районам похолодает до 0.

Днем потеплеет до +15, +20, местами до +23 градусов.