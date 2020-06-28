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Ночью 29 июня в Карелии похолодает до нуля

Новости. Погода
17:00, 28 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 29 июня сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, юго-восточный слабый.

Ночью похолодает до +5, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +4, +9, местами преимущественно по северным и восточным районам похолодает до 0.

Днем потеплеет до +15, +20, местами до +23 градусов.

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Комментарии

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2020-06-28 17:25:21
Утренняя прохлада будет способствовать пенсам проголосовать за поправки к конституции. На обратном пути зайти в Магнит и купить внукам свежей черешни и абрикосов. Пенсия позволяет, а после принятия поправок будет увеличиваться каждый год. Либерастов не касается - у них пенсии нет и никогда не будет. Не заработали. Только пустозвонить горазды и стишки друг другу вслух читать.
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