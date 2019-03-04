Ночью 5 марта в Карелии будет морозно, днем выпадет снег

О погоде на 5 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 5 марта будет облачная погода. Ночью выпадет небольшой, днем умеренный снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточный, днем северный умеренный.

Температура ночью составит -9, -11 градусов, днем -6, -8.

В Карелии ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днем в большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег, на юге – сильный. Возможна метель.

Ветер ночью восточный, днем северный умеренный, порывистый.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -11, -16, местами похолодает до -25 градусов. На юге будет -7, -12. Днем температура составит -4, -9 градусов, на север -8, -13.