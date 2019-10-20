Ночью на севере Карелии похолодает до -9

О погоде на 21 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 октября будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит 0, +2, днем ожидается +3, +5 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, на севере небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшие осадки.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до -1, +4, по северным районам 0, -5, местами до -9, днем температура воздуха составит +3, +8, на севере -3, +2.