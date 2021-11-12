Ночью оживленная трасса в Петрозаводске ушла под воду (ВИДЕО)

Из-за аварии на сетях затопило проезжую часть на Лесном проспекте.

По информации ДТП ПТЗ, 10 декабря после полуночи произошла авария на сетях водопровода на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка.

«Ругозерский – Лесной» - прорыв трубы! Воды по бампер. Ограждения нет», - цитирует ДТП ПТЗ своего читателя.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», на утро пятницы на перекрестке Ругозерский - Лесной образовалась лужа глубиной около полуметра.

В пресс-службе Водоканала подтвердили, что заявка от ЕДДС по поводу прорыва водопровода на Лесном проспекте поступила ночью. На место сразу выехала аварийная бригада. Вода была перекрыта. В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела аварию.

Ранее специалисты Водоканала устранили причину аварии на сетях, из-за которой улица Ключевая превратилась в реку.