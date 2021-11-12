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Ночью оживленная трасса в Петрозаводске ушла под воду (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:06, 10 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Из-за аварии на сетях затопило проезжую часть на Лесном проспекте.

По информации ДТП ПТЗ, 10 декабря после полуночи произошла авария на сетях водопровода на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка.

«Ругозерский – Лесной»  -  прорыв трубы! Воды по бампер. Ограждения нет», - цитирует ДТП ПТЗ своего читателя.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», на утро пятницы на перекрестке Ругозерский - Лесной образовалась лужа глубиной около полуметра.

В пресс-службе Водоканала подтвердили, что заявка от ЕДДС по поводу прорыва водопровода на Лесном проспекте поступила ночью. На место сразу выехала аварийная бригада. Вода была перекрыта. В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела аварию.

Ранее специалисты Водоканала устранили причину аварии на сетях, из-за которой улица Ключевая превратилась в реку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-10 14:19:48
Дошутитесь. Поднимут тарифы в три раза.
Изя
2021-12-10 13:39:00
У приставов и бурятов обычное дело . Орден Сампы в студию , пора награждать хероев ))) Кумовья рулят ))) :)
Offff
2021-12-10 11:46:20
Там где правят педроссы , всегда разруха и аварии . Так Эсперд Либерзон ? )))
Полезный кир
2021-12-10 11:44:01
Бардак! За две недели зимы уже много аварий и прорывов!?! А дальше что? Или : обещали "рывок или прорыв", таки получайте? Как понимать такую бездарную подготовку к зиме!
Изя
2021-12-10 13:40:45
Полезный кир, Чепик - лучший )))
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-10 11:29:53
не видно оппозиционеров с плакатиками
Leopol'd
2021-12-10 11:17:36
Ключевая, древлянка, центр. И это за несколько дней. Шла вторая неделя зимы!
В мэрии провели совещание по противодействию действиям мошенников с банковскими картами...
Изя
2021-12-10 13:43:12
Leopol'd, и наркотики под контролем держут )))
кир
2021-12-10 10:39:46
Вспомните и через 20 лет, что копать туннель под городом для отвода сточных вод всё-равно придется. :)
Leopol'd
2021-12-10 13:17:23
кир, думаешь таки до Финляндии сразу? Как мексиканцы в США проникать?
0ff
2021-12-10 10:36:34
Надо больше ныть
Paco
2021-12-10 10:33:54
То что умерло - умереть не может! Вот девиз наших сетей! :)
Вася
2021-12-10 10:29:39
какой красивый НАТЮРМОРД
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