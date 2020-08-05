Ночью спасатели вывели жильцов из горящего дома в Карелии

Пожар произошел сегодня ночью в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.35 пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом 16-квартирном доме в поселке Ниэмелянхови на ул. Центральной, 28. В 4.56 пожар ликвидирован.

Огнем повреждена одна из квартир на площади 25 кв м, а также кровля на площади 5 кв м.

Пожар был отнесен к повышенной категории сложности – ранг "1-БИС".

Из горящей квартиры эвакуировали двух человек. Жильцов вывели по лестничному маршу без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее спасатели вывели из горящего дома в Кондопожском районе двух человек.