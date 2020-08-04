Спасатели вывели из горящего дома в Карелии двух человек

Пожар произошел 4 августа в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.25 пожарно-спасательные подразделения из Спасской Губы и Гирваса, а также члены добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в деревне Нелгомозеро на улице Лесной. В 15.00 пожар ликвидирован.

Дом полностью сгорел.

Из огня вывели двух человек.

Никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее серьезный пожар произошел в деревне Косалма – на месте работали более 20 спасателей.