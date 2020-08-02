Серьезный пожар произошел в Карелии – на месте работали более 20 спасателей

Пожар произошел утром в воскресенье в деревне Косалма в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.06 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 23 человек привлекались для ликвидации пожара в деревне Косалма. В 12.59 пожар ликвидирован.

Сгорел двухэтажный дом на площади 100 кв м.

Пожар был приравнен к повышенному уровню сложности – рангу "1 БИС".

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее жилой дом вспыхнул на севере Карелии.