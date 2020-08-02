Серьезный пожар произошел в Карелии – на месте работали более 20 спасателей

Пожар произошел утром в воскресенье в деревне Косалма в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 8.06 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 23 человек привлекались для ликвидации пожара в деревне Косалма. В 12.59 пожар ликвидирован.
Сгорел двухэтажный дом на площади 100 кв м.
Пожар был приравнен к повышенному уровню сложности – рангу "1 БИС".
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее жилой дом вспыхнул на севере Карелии.
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