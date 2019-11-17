Ночью у спасателей Карелии украли лодки

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В ночь с пятницы на субботу со спасательного поста "Березово" были украдены 6 пластиковых лодок, сообщает Ладожский поисково-спасательный отряд.
С помощью лодок спасатели обеспечивали массовые мероприятия на воде, следили за безопасностью отдыхающих на пляжах.
"Мир тесен, и далеко с ворованными лодками не убежишь... Уже работают следователи по этому вопросу, и мы надеемся, что общими усилиями мы вернем имущество на исходное место. Лодку можно перекрасить, но одновременное появление нескольких одинаково перекрашенных лодок - это необычно", - пишут в группе "Ладожский поисково-спасательный отряд".
Всех, кому что-либо известно о пропавших лодках, просят звонить по телефону: 8 911 812-20-56.
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