Ночью у спасателей Карелии украли лодки

В ночь с пятницы на субботу со спасательного поста "Березово" были украдены 6 пластиковых лодок, сообщает Ладожский поисково-спасательный отряд.

С помощью лодок спасатели обеспечивали массовые мероприятия на воде, следили за безопасностью отдыхающих на пляжах.

"Мир тесен, и далеко с ворованными лодками не убежишь... Уже работают следователи по этому вопросу, и мы надеемся, что общими усилиями мы вернем имущество на исходное место. Лодку можно перекрасить, но одновременное появление нескольких одинаково перекрашенных лодок - это необычно", - пишут в группе "Ладожский поисково-спасательный отряд".

Всех, кому что-либо известно о пропавших лодках, просят звонить по телефону: 8 911 812-20-56.