Ночью в городе Карелии сбили двух 18-летних пешеходов

Молодые люди в Олонце переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 17 октября в 02:10 ночи 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 в Олонце возле дома 9а на улице Урицкого совершил наезд на двух пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как выяснилось, 18-летние молодые люди переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеходы получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.



Пудожский район, 444,334 км автодороги Вологда - Медвежьегорск - В 9:30 утра 55-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате дорожной аварии пострадала 56-летняя пассажирка. Пострадавшей оказана медицинская помощь.