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Ночью в городе Карелии сбили двух 18-летних пешеходов

Новости. Происшествия
10:20, 18 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Молодые люди в Олонце переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 17 октября в 02:10 ночи 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 в Олонце возле дома 9а на улице Урицкого совершил наезд на двух пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как выяснилось, 18-летние молодые люди переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеходы получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Пудожский район, 444,334 км автодороги Вологда - Медвежьегорск - В 9:30 утра 55-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате дорожной аварии пострадала 56-летняя пассажирка. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Сав-Кин
2020-10-18 11:54:47
В зоне видимости пешеходного перехода. И как это понимать? Если нет тумана, то видимость может быть более 1000 метров.
кир
2020-10-18 10:31:18
Пьют водку и шатаются ночью, где попало. Это Россия, сынок.
Михаил Сав-Кин
2020-10-18 11:50:30
кир, Что, уже успел экспертизу сделать?
кир
2020-10-18 13:31:28
Михаил Сав-Кин, могу и тебе сделать. Пиши и выражай себя.
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