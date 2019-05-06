Ночью в Карелии горела иномарка

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Hyundai Tucson загорелся в Рабочеостровске, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь на 6 мая в 1.12 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Hyundai Tucson в п. Рабочеостровск на ул. Северной. В 1.20 пожар ликвидирован.
Поврежден моторный отсек и салон на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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