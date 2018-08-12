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Новости. Происшествия
09:27, 12 Августа 2018

Ночью в Карелии горели баня, сарай и жилой дом

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В региональном Управлении МЧС сообщили о трех пожарах, которые произошли на территории Карелии поздно вечером и в ночь с субботы на воскресенье.

Вечером 11 августа в 22.44 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (12 человек и 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане. Постройка загорелась в дачном поселке в Бесовце. На ликвидацию пожара ушел почти час – в 23.37 пожарные закончили работать на месте происшествия.

В 00.20 12 августа пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (5 человек и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Найстеньярви. В 00.38 брандмейстеры справились с огнем.

Примерно в это же время, в 00.27 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (12 человек и 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в поселке Хелюля. В 01.50 пожар был ликвидирован.

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