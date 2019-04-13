Ночью в Карелии местами подморозит до -10 градусов

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 14 апреля на территории республики будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, на юге северо-восточный умеренный.

Температура воздуха составит ночью 0, -5, местами до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.

В Петрозаводске ожидается также переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Столбик термометра остановится на отметке ночью -2, -4, днем +6, +8.