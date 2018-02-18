Ночью в Карелии подморозит до -23 градусов

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенье на понедельник столбик термометра опустится до - 13, а местами - 23 градусов.

По данным синоптиков, 19 февраля в Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -8, -13, местами до -23, днем -5, -10, местами до -15.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег.

Ветер северный умеренный.

Температура воздуха составит ночью -10, -12, днем -7, -9.