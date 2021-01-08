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Ночью в Карелии подморозит до -28 градусов

Новости. Погода
17:00, 09 Января 2021
фото: Pixabay.com
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О погоде на воскресенье, 10 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег.  На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит -17, -22°С, местами столбик термометра опустится до отметки в -28°С. Днем потеплеет до -12, -17°С, местами подморозит до -23°С.

В Петрозаводске ожидается также облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью температура воздуха составит -19, -21°С, днем -15, -17°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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