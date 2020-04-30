Ночью в Карелии подморозит до минус 5 градусов

О погоде на 2 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, -5, на юго-западе +2, -3 градуса. Днем воздух прогреется до +7, +12, на севере +4, +9 градусов.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью температура воздуха составит -1, -3 градуса. Днем потеплеет до +8, +10 градусов.