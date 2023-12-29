Ночью в Карелии похолодает до -36°С

Специалисты республиканского ЦГМС рассказали о погоде 3 января.

Республику ожидает переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер северных направлений, слабый. Температура ночью -25, -30°С, местами до -36°С. Днем -22, -27°С, местами до -33°С.



В Петрозаводске 3 января также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северных направлений, слабый. Температура ночью -26, -28°С, днем -23, -25°С. Атмосферное давление будет падать.