Ночью в Карелии произошел пожар

Пожар произошел ночью 15 октября в Сортавале, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.05 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Локомотивной. В 2.33 пожар ликвидирован.



В результате сгорела квартира на площади 12 кв м и отделка веранды на площади 6 кв м.



Предполагаемая причина – аварийный режим электрооборудования.



Погибших и пострадавших нет.



Виновные, ущерб устанавливаются.