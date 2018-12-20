Ночью в Карелии столбик термометра опустится до -25 градусов

О погоде на 21 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков . На дорогах гололедица.

Ветер южных, юго-восточных направлений слабый.

Ночная температура опустится до -19 градусов, днем столбик термометра поднимется до -11.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере юго-западный, южный слабый.

Температура ночью -10, -15 градусов, при прояснениях до -25, днем температура составит -8, -13 градусов, местами до -18.