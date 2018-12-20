Ночью в Карелии столбик термометра опустится до -25 градусов

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 21 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 21 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков . На дорогах гололедица.
Ветер южных, юго-восточных направлений слабый.
Ночная температура опустится до -19 градусов, днем столбик термометра поднимется до -11.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, на севере юго-западный, южный слабый.
Температура ночью -10, -15 градусов, при прояснениях до -25, днем температура составит -8, -13 градусов, местами до -18.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
14.12.2018, 14:37
13.12.2018, 17:19
16.12.2018, 11:37
19.12.2018, 12:48
15.12.2018, 10:46
Аналитика
Сегодня 12:45
Обществоведение
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
14.12.2018 14:37
Чтиво
Сегодня 12:58
Личное мнение
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
Сегодня 11:32
14.12.2018 12:32
14.12.2018 09:46
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии