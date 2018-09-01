Ночью в Петрозаводске был сбит пешеход

Иномарка сбила женщину, переходившую дорогу на Кукковке.

Первого сентября в 01 часов 38 минут в районе дома 22А по улице Лыжная в Петрозаводске был сбит пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Поинтер" совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги улицы Лыжная по нерегулируемому пешеходному переходу. Как поясняют в инспекции, пешеход двигался слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1968 года рождения получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.