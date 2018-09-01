Ночью в Петрозаводске был сбит пешеход

По теме
Загрузка...
Иномарка сбила женщину, переходившую дорогу на Кукковке.
Первого сентября в 01 часов 38 минут в районе дома 22А по улице Лыжная в Петрозаводске был сбит пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Поинтер" совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги улицы Лыжная по нерегулируемому пешеходному переходу. Как поясняют в инспекции, пешеход двигался слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1968 года рождения получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
25.08.2018, 11:35
27.08.2018, 10:42
Аналитика
31.08.2018 11:50
Тема недели
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
31.08.2018 13:20
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии