Ночью в цехе камнеобработки в Петрозаводске вспыхнул пожар

В камнеобрабатывающем цехе на улице Ригачина сегодня ночью произошел пожар, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 29 июня в 00.58, на улице Ригачина, 66-а в камнеобрабатывающем цехе произошел пожар.

Для ликвидации огня привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Пожар потушили в 1.19.

Пострадавших нет.