Ночная лыжная гонка пройдет в Петрозаводске

В рамках фестиваля «KareliaSkiFest» 16 марта в столице Карелии состоится ночная лыжная гонка.

В Минспорта Карелии напомнили, что в столице республики продолжается фестиваль зимних видов спорта «KareliaSkiFest».

Сегодня, 16 марта, гостей фестиваля ждет ночная лыжная гонка на 20 километров.

Старт ее состоится на лыжной трассе «Фонтаны» в 20.30, а награждать победителей будут в 22.30.

Кроме того, в последующие дни состоятся другие старты, в частности, ночная велогонка и лыжные гонки классическим стилем на разные дистанции.