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Ночной поезд "Петрозаводск-Санкт-Петербург" временно отменен из-за коронавируса

Новости. Общество
10:42, 25 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется расписание курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, сообщается на сайте РЖД.

"Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать, - сообщает РЖД. - Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда".

Так, поезд №11/12 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отменяется отправлением из Петрозаводска с 24 марта по 28 апреля (кроме 25, 27 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 29 апреля (кроме 26, 28 марта).

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Комментарии

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Os
2020-03-25 10:45:08
Его вроде с осени вообще закрыть хотели, так что, может, и навсегда.
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