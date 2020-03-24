Ночной поезд "Петрозаводск-Санкт-Петербург" временно отменен из-за коронавируса

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется расписание курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, сообщается на сайте РЖД.

"Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать, - сообщает РЖД. - Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда".

Так, поезд №11/12 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отменяется отправлением из Петрозаводска с 24 марта по 28 апреля (кроме 25, 27 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 29 апреля (кроме 26, 28 марта).