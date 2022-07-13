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Ночные пробуждения улучшают память

Новости. Общество
00:10, 25 Июля 2022
фото: pxhere.com

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Исследователи выяснили, что гормон стресса заставляет нас просыпаться сотни раз за ночь, и это вовсе не означает проблемы со сном.

Многие думают, что хороший ночной сон — это непрерывный ночной сон. Если мы просыпаемся посреди ночи, кажется, что в таком случае утром мы проснемся разбитыми. Новое исследование Копенгагенского университета показывает, что просыпаться по ночам, причём неоднократно, нас заставляет гормон норадреналин, предшественник адреналина. И это неотъемлемая часть качественного ночного сна, которая даже играет роль в процессах работы памяти и обучения. Об этом пишет «Smotrim.ru»

Разберёмся, какой смысл ему «будить» организм, когда нужно отдыхать.

Норадреналин является гормоном стресса и нейромедиатором, который, помимо прочего, готовит организм к активной реакции на раздражитель: «бей или беги». Он непосредственно связан с адреналином, и он также помогает оставаться сосредоточенным.

Хотя технически норадреналин заставляет мозг просыпаться более сотни раз за ночь, обычно мы не воспринимаем это как пробуждение.

Авторы работы считают, что обнаружили механизм той части сна, которая помогает нам просыпаться отдохнувшими и позволяет нам вспомнить то, что мы узнали накануне.

Исследователи выяснили, что «освежающая» часть сна управляется волнами норадреналина. Можно сказать, что короткие пробуждения перезагружают мозг, чтобы он был готов сохранять полученные знания в память при следующем погружении в сон.

Предыдущие исследования показали, что норадреналин во время сна не активен. Поэтому учёные были удивлены, увидев, насколько на самом деле важна и нужна работа норадреналина, пока мы спим.

Исследование проводилось на мышах, однако сходство нашей гормональной регуляции и нейронных процессов обучения и памяти, позволяет распространить эти результаты и на людей.

Выяснилось, что уровень норадреналина в организме спящих мышей увеличивался и уменьшался примерно каждый 30 секунд. Высокий уровень норадреналина означал, что мозг кратковременно бодрствует, а низкий уровень норадреналина означал, что мозг спит.

При этом исследователи определили, что чем глубже «долина» — падение уровня норадреналина — тем лучше сон, и тем выше последующая вершина и выше степень пробуждения. То есть при сильном увеличении уровня адреналина пробуждение может быть ощутимо.

Исследователи также провели тесты памяти, используя имплантированное оборудование, чтобы увеличить амплитуды норадреналиновых волн. Что интересно, это помогло значительно улучшить память животных.

У мышей с наибольшим числом «приливов» норадреналина было меньше проблем с запоминанием вещей, которые они узнали накануне.

Это ещё раз показывает, что ночные пробуждения не должны нас беспокоить.

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