Ноябрьские праздники повлияют на график выплаты пенсий

В День народного единства, когда не будут работать почта и банки, изменится график выплаты пенсий в России.

Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Выплаты или доставка пенсии каждому пенсионеру осуществляются по графику. В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику», — объяснила она.