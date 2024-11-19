«Ноябрьский вечер»: петрозаводчанин поделился мрачными фотографиями одного из районов города

Обыденные вещи в вечернее время как будто оживают и показывают «параллельный» мир карельской столицы.

Григорий Платонов поделился своими фотографиями сумерек в Октябрьском районе карельской столицы. Снимки опубликовали в паблике Петрозаводск Live.

Снимки в районе улиц Милентьевой и Достоевского напоминают кадры из фильма ужасов. В сумеречное время выглядывают из темноты брошенные старые игрушки. Вот показался диван, засыпанный осенними листьями. Помятые в ДТП автомобили стоят никому ненужные во дворе.

На окне местной заброшки кто-то нарисовал занавески и симпатичного кота — символ домашнего уюта. Как будто там еще кто-то живет, несмотря на убогий вид трущобы. Сумерки добавляют какой-то мистики и сказочности обыденным вещам, которые в дневное время не смотрятся так ужасающе.