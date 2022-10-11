Ноябрьскую ярмарку на Инженерной власти Петрозаводска планируют перенести на Рождество

Универсальная ярмарка, запланированная на конец ноября, не вызвала должного интереса среди производителей, сообщил глава Петрозаводска.

Власти Петрозаводска запланировали универсальную ярмарку на улице Инженерной с 24 по 27 ноября. В мэрии ожидали, что предприниматели заполнят около ста торговых мест.



«Но потенциальные участники показали низкую заинтересованность. Понимая затратность для бюджета данного мероприятия, решаем вопрос его объединения с планируемой на конец 2022 года „Рождественской ярмаркой“, которая традиционно проходит на площади Кирова и пользуется популярностью у жителей», — написал в соцсети глава города Владимир Любарский.