Носков назвал условие прекращения продажи алкоголя в отделениях "Почты России"

Запуск продажи пива в отделениях "Почты России" является экспериментом, если он будет негативно восприниматься, то продажа пива прекратится.

Об этом сообщил в Совете Федерации глава Минкомсвязи Константин Носков.

"На сегодняшний день это эксперимент. (...) На эксперимент посмотрим, если это будет так негативно восприниматься и никакого дохода не будет, то смысла продолжать такие эксперименты нет", – сообщил Носков.

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