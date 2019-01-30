16:35, 30 Января 2019
Носков назвал условие прекращения продажи алкоголя в отделениях "Почты России"
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Запуск продажи пива в отделениях "Почты России" является экспериментом, если он будет негативно восприниматься, то продажа пива прекратится.
Об этом сообщил в Совете Федерации глава Минкомсвязи Константин Носков.
"На сегодняшний день это эксперимент. (...) На эксперимент посмотрим, если это будет так негативно восприниматься и никакого дохода не будет, то смысла продолжать такие эксперименты нет", – сообщил Носков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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