Нотариус оштрафована за игнорирование обращения костомукшанки

В Карелии оштрафована нотариус, не ответившая на обращение женщины по вопросу наследства, сообщил в городском суде Костомукши.

Постановлением мирового судьи в Костомукше нотариус признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ, и подвергнута административному штрафу.

Так, 27 марта в Костомукшском городском суде рассмотрена жалоба нотариуса на вышеуказанное постановление по делу об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения жалобы установлено, что поводом для привлечения нотариуса к административной ответственности послужило то обстоятельство, что при осуществлении надзорных мероприятий по обращению жительницы Костомукши прокуратурой было установлено, что 20 октября 2018 года в адрес нотариуса ею было направлено заявление по вопросу наследственного дела. Обращение было получено нотариусом, однако, ответ на него дан не был.

Суд признал верным вывод мирового судьи о том, что профессиональная деятельность нотариусов, занимающихся частной практикой, связана с осуществлением публичных функций и они обязаны соблюдать требования Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы нотариуса.