Новая сельхозярмарка открывается в Петрозаводске

Сельскохозяйственная ярмарка карельских производителей откроется в Петрозаводске на улице Инженерной, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Ярмарка местных сельхозпроизводителй откроется 23 октября и будет работать до 1 ноября в Петрозаводске на ул. Инженерной. Каждый день с 9.00 до 17.00 фермеры Карелии будут ждать покупателей.

Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

В работе ярмарки примут участие более 40 хозяйствующих субъектов: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, форелевые хозяйства, пчеловоды.

Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований Роспотребнадзора, а также ограничений в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с учетом распоряжения Главы Республики Карелия от 12.03.2020 года №127-р.

При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году сельхозярмарка проводилась у ТРК "Лотос Плаза", но из-за нарушения санитарных требований глава Карелии ее закрыл и лишь спустя несколько дней, после устранения всех нарушений, торговлю разрешили возобновить.