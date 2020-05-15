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Новая схема мошенничества обнаружена на известных сайтах объявлений

Новости. Общество
14:28, 16 Мая 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Выявлена новая схема мошенничества, жертвами которой становятся пользователи популярных сайтов с объявлениями.

Эксперты компании Bi.ZONE (дочерняя структура Сбербанка) обнаружили новую мошенническую схему, направленную на пользователей торговых площадок "Авито" и "Юла".

Для осуществления мошеннической схемы злоумышленники размещают те или иные товары на площадках по заниженной цене. При попытке купить такой товар «продавец» объясняет, что находится в другом городе и предлагает оформить доставку. После согласия покупателя ему высылается фишинговая ссылка, переходя по которой он попадает на ресурс, полностью копирующий оформление официального.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

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