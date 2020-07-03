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Новая зона отдыха появится в Петрозаводске на Древлянке

Новости. Общество
18:40, 03 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В 2020 году на Древлянке планируют построить новый современный парк для отдыха и занятий спортом, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Соответствующий проект стал участником программы поддержки местных инициатив граждан. За обустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к средней школе № 43, в ноябре 2019 года проголосовали горожане.

Здесь планируется обустроить спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, установить тренажерные комплексы, столы для тенниса и шахмат, а также детскую площадку. Зона отдыха должна стать местом притяжения не только для учащихся и педагогов школы, но и для всех жителей Древлянки.

Сейчас инициативной группе нужно собрать 10 % от стоимости проекта.

За две недели от неравнодушных петрозаводчан и юридических лиц уже поступило – 128,9 тысяч рублей из 199,6 необходимых. Для реализации проекта осталось собрать 70,7 тысяч рублей.

Его общая стоимость проекта – 1 млн 735 тысяч рублей.

На благоустройство из республиканского и городского бюджетов выделено 953,7 тысяч и 496,7 тысяч рублей соответственно. Ещё около 85 тысяч рублей – средства МОУ "Средняя школа №43".

 

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