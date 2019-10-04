Новобранцы из Карелии пройдут службу в элитных войсках

Призывников из Карелии отправят служить в Семеновский и Преображенский полка.

Осенью 2019 года около 70 человек будут служить в армии в качестве водителей-механиков аэродромно-эксплуатационных машин, слесарями по ремонту автомобилей, бульдозеристами, трактористами, экскаваторщиками, поварами, токарями, пекарями, сварщиками и врачами.



Основным местом прохождения военной службы по призыву будут воинские части в Западном военному округе. Около 40 человек отправят служить в Южный военный округ, около 20 – на Северный флот.



В Преображенский полк для исполнения почетной обязанности военной службы направят около 10 человек. Военнослужащие Преображенского полка принимают участие в военных парадах, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций, сопровождают первых лиц на церемониях возложения венков.



Около 30 новобранцев будут служить в Семеновском полку, который охраняет объекты центральных органов военного управления.



Осенью через призывную комиссию пройдет порядка 2,9 тысячи человек. Из них, по словам военного комиссара Карелии Андрея Артемьева, на службу напрвят около 600 призывников.