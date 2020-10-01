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Новое модульное здание появилось у лесничих в одном из районов Карелии

Новости. Общество
14:57, 02 Октября 2020
фото: © Минприроды Карелии
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В Питкярантском районе поставили новое здание для работников трех участковых лесничеств за 3 млн рублей.

Как сообщили в Минприроды Карелии, летом этого года Питкярантское центральное лесничество заключило госконтранкт на поставку нового модульного здания для Салминского, Тулемского, Кивиойского участковых лесничеств. Цена контракта – более 3 млн рублей.

Старое здание, в котором работали сотрудники сразу трех участковых лесничеств, было построено еще в 1972 году. Оно находилось в аварийном состоянии.

В 2020 году благодаря выделенным денежным средствам республиканского бюджета Питкярансткое центральное лесничество заключило контракты на снос старого здания и закупку нового модульного и подводку к нему всех коммуникаций.

В июне подрядчик снес старое здание. За лето удалось провести все необходимые коммуникации, подвести воду, установить септик.

К концу сентября на участке установили модульное здание, оснащенное автономным отоплением. Площадь нового офисного здания – 86 кв. м.

Ранее глава Минприроды Карелии Алексей Щепин заявил, что повышение зарплаты лесничим республики поможет решить кадровую проблему.

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