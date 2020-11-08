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Новое пожарное депо построили в поселке Карелии в рекордные сроки

Новости. Общество
14:21, 09 Ноября 2020
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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В поселке Шальский Пудожского района возвели модульное пожарное депо за три месяца.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, новое пожарное депо для специалистов пожарной части № 51 по охране поселка Шальский Пудожского района построено в рекордные сроки из быстровозводимых огнеупорных металлоконструкций. Скорость строительства не повлияла на качество. За август, сентябрь и октябрь на выбранном месте был установлен фундамент, сделана смотровая яма для пожарных автомобилей, подготовлены конструкции и территория к сборке пожарного депо.

Модульное пожарное депо из легких металлоконструкций в поселке рассчитано на два машиновыезда. В нем будут содержаться пожарные автомобили и другое оборудование, проводиться их техническое обслуживание, а также размещаться личный состав пожарной части.

Ранее в Медвежьегорске открылось новое пожарное депо.

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