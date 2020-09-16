В Медвежьегорске открылось новое пожарное депо

Современное здание на четыре автомобиля построено из огнеупорных конструкций, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

В Медвежьегорске состоялось торжественное открытие современного депо, предназначенного для непрерывной работы противопожарной службы. Удобство и практичность помещений нового здания уже успели оценить специалисты из пожарной части № 15 по охране города.



С важным для жителей города и всего Медвежьегорского района событием собравшихся поздравил глава республики Артур Парфенчиков.



"Новое пожарное депо будет служить безопасности жителей Медвежьегорска и близлежащих населенных пунктов. Здание функциональное, грамотно сделанное, современное, теплое − для размещения личного состава, техники, специальных средств. Пожелаем сотрудникам пожарной охраны поменьше работы, но при этом находиться в режиме постоянной готовности", – сказал Артур Парфенчиков.





На торжественной церемонии руководитель региона поздравил спасателей, получивших почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия".



За три летних месяца на месте старого здания пожарной части № 15 Медвежьегорска появилось современное депо на четыре автомобиля. Прежние здания пожарной части и учебно-тренировочной башни были снесены, а на их месте установлено депо из огнеупорных металлоконструкций. Вокруг всей территории пожарной части положен асфальт и установлен забор. На возведение депо из бюджета республики было выделено 37 миллионов рублей.



В новом пождепо будут содержаться пожарные автомобили и другое оборудование, проводиться их техническое обслуживание, а также размещаться личный состав пожарной части.







Совсем скоро еще в двух районах Карелии − Пудожском и Кемском − также появятся новые пожарные депо. Установка современных зданий идет в поселках Шальский и Рабочеостровск. Все работы были запланированы в рамках подготовки к 100-летию республики.



Кроме того, для отрядов противопожарной службы республики приобретено 12 пожарных автомобилей на базе "Урал" с комплектами пожарно-технического оборудования и 12 оперативно-служебных автомобилей.







В церемонии открытия пожарного депо в Медвежьегорске также приняли участие заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, представители МЧС и местного самоуправления.