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В Медвежьегорске открылось новое пожарное депо

Новости. Общество
10:31, 17 Сентября 2020
фото: © Управлении пресс-службы главы Карелии
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Современное здание на четыре автомобиля построено из огнеупорных конструкций, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

В Медвежьегорске состоялось торжественное открытие современного депо, предназначенного для непрерывной работы противопожарной службы. Удобство и практичность помещений нового здания уже успели оценить специалисты из пожарной части № 15 по охране города.

С важным для жителей города и всего Медвежьегорского района событием собравшихся поздравил глава республики Артур Парфенчиков.

"Новое пожарное депо будет служить безопасности жителей Медвежьегорска и близлежащих населенных пунктов. Здание функциональное, грамотно сделанное, современное, теплое − для размещения личного состава, техники, специальных средств. Пожелаем сотрудникам пожарной охраны поменьше работы, но при этом находиться в режиме постоянной готовности", – сказал Артур Парфенчиков.

На торжественной церемонии руководитель региона поздравил спасателей, получивших почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия".

За три летних месяца на месте старого здания пожарной части № 15 Медвежьегорска появилось современное депо на четыре автомобиля. Прежние здания пожарной части и учебно-тренировочной башни были снесены, а на их месте установлено депо из огнеупорных металлоконструкций. Вокруг всей территории пожарной части положен асфальт и установлен забор. На возведение депо из бюджета республики было выделено 37 миллионов рублей.

В новом пождепо будут содержаться пожарные автомобили и другое оборудование, проводиться их техническое обслуживание, а также размещаться личный состав пожарной части.



Совсем скоро еще в двух районах Карелии − Пудожском и Кемском − также появятся новые пожарные депо. Установка современных зданий идет в поселках Шальский и Рабочеостровск. Все работы были запланированы в рамках подготовки к 100-летию республики.

Кроме того, для отрядов противопожарной службы республики приобретено 12 пожарных автомобилей на базе "Урал" с комплектами пожарно-технического оборудования и 12 оперативно-служебных автомобилей.



В церемонии открытия пожарного депо в Медвежьегорске также приняли участие заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, представители МЧС и местного самоуправления.

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