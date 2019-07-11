Новое радиолокационное оборудование установят в аэропорту Петрозаводска

Эксперты санкт-петербургского филиала Главгосэкспертизы дали положительное заключение проектно-сметной документации на оснащение аэропорта новым радиолокационным комплексом, сообщается на сайте предприятия.

"В ходе реализации проекта на территории аэропорта будет установлен радиолокационный комплекс АРЛК "Лира-А10", необходимый для наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома, контроля за движением воздушных судов", - говорится в сообщении

В составе комплекса будет сооружена башня с аппаратным контейнером, антенной системой и модулем для технического персонала. Прилегающая территория будет огорожена.

Техническим заказчиком и застройщиком объекта выступает ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".