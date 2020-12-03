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Новогодние елки появились в разных районах Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
14:55, 04 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Столицу Карелии стали украшать к Новому году раньше обычного не только в центре.

По сообщению администрации города, ООО "Карелстройуправление" устанавливает и украшает елки в разных районах Петрозаводска. До конца пятницы, 4 декабря, подрядчик планирует смонтировать декоративные деревья на Березовой аллее на Древлянке и в парке Удега на Птицефабрике.

С утра новогодние красавицы появились в скверах Михаила Калинина и Машиностроителей, а также в парке Железнодорожников. В этих зонах отдыха на Голиковке, в Октябрьском и Первомайском районах искусственные ели появились впервые. Кроме того, сегодня установили елки в сквере Кинотеатра Искра на Перевалке и на аллее Дружбы на Ключевой.

До этого деревья уже разместили на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, в скверах Кукковский Петух и Бородинском на Зареке, а также в парке Ямка. Сейчас эти ели украшают. Главный символ праздника появился и на площади Кирова. В ближайшее время, 18-метровое искусственное дерево планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд.

Всего же в Петрозаводске до 15 декабря установят 16 искусственных и натуральных елей. Натуральные со световым оформлением появятся на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

Напомним, красно-сине-белые шары украсили главную новогоднюю ель в Петрозаводске.

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