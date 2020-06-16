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Новогодние праздники в 2021 году хотят сократить

Новости. Общество
21:05, 16 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.

"Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", – говорится в документе.

Как отметил Кутепов, предлагаемые изменений в Трудовой кодекс будут действовать только в 2021 году, пишет издание "РИА Новости".

Законодатель отмечает, что в связи с указом президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Этот режим был продлен до 30 апреля. Нерабочими были объявлены и дни с 6 по 8 мая 2020 года.
 
Одновременно с этим с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. При этом в объявленные президентом нерабочие дни "работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении", отметил Кутепов.

Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных – 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Фактически с учетом развития коронавирусной инфекции, а также с учетом дня голосования по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будет проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обычных выходных дней будет 120, а дополнительных – 27, уточняет парламентарий.

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Комментарии

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User
2020-06-16 21:13:00
И то верно, зачем новогодние каникулы, когда границы закрыты и в Куршавель не слетать?!
Гость
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