Новогодние праздники в 2022 году в России продлятся 10 дней

Выходные будут включать и 31 декабря.

Как пишет ТАСС, россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <…> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.