Новогодние сувениры ждут покупателей на универсальной ярмарке в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Инженерная открылась "Универсальная ярмарка".

Основное ее отличие в том, что кроме продовольственных товаров от местных производителей и гостей республики, здесь же развернулись ряды торговцев новогодними сувенирами, изделиями народных промыслов, валенками, теплыми вязаными носками и рукавицами, пишет паблик "Республика Карелия".

Традиционно на ярмарке организованы бесплатные торговые места для пенсионеров. Работать она будет до воскресенья.