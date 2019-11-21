Новогодние сувениры ждут покупателей на универсальной ярмарке в Петрозаводске

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В Петрозаводске на улице Инженерная открылась "Универсальная ярмарка".
Основное ее отличие в том, что кроме продовольственных товаров от местных производителей и гостей республики, здесь же развернулись ряды торговцев новогодними сувенирами, изделиями народных промыслов, валенками, теплыми вязаными носками и рукавицами, пишет паблик "Республика Карелия".
Традиционно на ярмарке организованы бесплатные торговые места для пенсионеров. Работать она будет до воскресенья.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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